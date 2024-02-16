Архитектор санкций против России вернется в Белый дом Axios: автор антироссийских санкций Сингх возвращается на работу в Белый дом

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Далип Сингх

Американский экономист Далип Сингх вернется на работу в Белый дом, сообщил портал Axios. Его называют «архитектором» антироссийских санкций, в частности отключения от международной системы SWIFT.

Как ожидается, Сингх будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20, которые пройдут в июне и ноябре, — пишет портал.

Ранее директор аналитического подразделения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Карлос Курияма заявил, что санкции США в отношении России и Китая оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик стран АТЭС. По его словам, у организации нет конкретных цифр, однако остается очевидным, что любые санкции на фоне геополитических конфликтов оказывают влияние на развитие экономики.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США. Эксперты утверждают, что как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Соединенных Штатов не прекращают свои санкционные устремления. Однако, по его словам, Россия успешно адаптируется к рестрикциям.