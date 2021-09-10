Архитектор рассказал, из-за чего обрушились башни ВТЦ 9/11

Архитектор Иржи Боудник, ставший свидетелем теракта 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке, назвал причину обрушения зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ). В беседе с РИА Новости он отверг теории заговора на эту тему и отметил, что основную роль в обвале небоскрёбов сыграло авиационное топливо.

По его словам, если бы существовал заговор спецслужб США, в него были бы вовлечены сотни человек. В этом случае очень сложно сохранить всё в тайне. Однако до сих пор каких-либо достоверных свидетельств, подтверждающих заговор, нет.

Архитектор рассказал, что располагает вещественными доказательствами, подтверждающими участие самолётов в теракте. На месте трагедии он нашёл части обшивки воздушных судов, наушники пилота и ряд других предметов.

Боудник считает, что разрушению зданий способствовало горящее авиатопливо. Высокая температура привела к кардинальному нарушению стальных конструкций башен-близнецов.

Если бы не авиакеросин, здания могли бы выдержать террористическую атаку, — отметил специалист.

По официальной версии, теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

Ранее сообщалось, что посла США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Причиной тому послужил отказ в аккредитации российским журналистам на мероприятия в Нью-Йорке, посвящённые 20-летию теракта.