https://static.news.ru/photo/23416712-b8b5-11e9-82e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Владимир Кузнецов, арестованный в США по подозрению в незаконном экспорте в Россию комплектующих к стрелковому оружию, освобождён под залог. Об этом сообщил его адвокат Бенджамин Ястер.

Его арестовали сегодня, но потом отпустили. Его освободили под залог, — цитирует РИА Новости Ястера.

Ранее прокуратура Бруклина обвинила Кузнецова в нелегальном экспорте и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию. Обвинение предполагает, что с февраля 2017 года 58-летний россиянин с сообщниками вывозили части для снайперских винтовок.

Сообщается, что детали отправлялись обычной почтой в Россию. Выяснилось, что посылки отправлял не только Кузнецов, но и его супруга Марина Миллер. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что для вывоза комплектующих для оружия требуется специальное разрешение от Госдепартамента и Минторговли США.

Как ранее писал News.ru, в США арестован россиянин Олег Тищенко за попытку вывоза из страны учебников по управлению и обслуживанию истребителей F-16.