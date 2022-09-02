Рекордное число военных США подвергались сексуальным домогательствам Минобороны США: в 2021 году 8,4% женщин военных подверглись домогательствам на службе

Министерство обороны США опубликовало доклад по итогам пресс-брифинга, где назвало число американских военных, которые подвергались сексуальным домогательствам в течение всего 2021 года на военной службе, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что показатель в 8,4% за прошедший год, отражающий количество случаев домогательств в отношении женщин — стал рекордным с момента начала проведения подобных исследований в 2004 году.

В 2021 году, по нашим оценкам, 35,875 американских военных подверглись сексуальному контакту. <...> Показатель 8,4% у женщин — самый высокий за все время наших измерений, показатель 1,5% у мужчин — один из самых высоких, хотя в 2006 году он все же был выше, — сообщается в тексте доклада.

В ведомстве сообщили, что используют разные метрики для оценки числа тех, кто в том или ином виде подвергался сексуальным доказательствам и пояснили, что подразумевают под самой формулировкой «сексуальные домогательства».

Хочу напомнить всем, что когда мы говорим о сексуальных домогательствах, мы подразумеваем разнообразные виды преступлений, включающие в себя изнасилование или преднамеренные тактильные контакты сексуального характера, а также попытки совершить эти преступления, — отметил исполнительный директор департамента по предотвращению сексуальных домогательств Нэйтан Галбрэт.

Минобороны уже запустило процесс найма сотрудников, в обязанности которых будет входить предотвращение ситуаций, связанных с сексуальным домогательством на рабочем месте. Отмечается, что за прошедшие несколько месяцев уже наняли 400 таких работников, а их общее число достигнет 2000 в последующие годы.

Ранее сообщалось, что верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что актер Кевин Спейси и его продюсерские компании должны выплатить создателям сериала «Карточный домик» почти $31 млн из-за убытков, вызванных его увольнением в 2017 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах к членам съемочной группы. Актеру придется отдать $29,5 млн в качестве возмещения ущерба и дополнительно $1,5 млн за гонорары и судебные издержки.