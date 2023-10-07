Apple запатентовала новое устройство Apple задумалась о выпуске микродинамика для одежды

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Американская компания Apple запатентовала микродинамик для одежды, который будет выглядеть как коммуникатор, следует из реестра патентного бюро США (USPTO). Устройство можно будет закрепить на любой части одежды.

На приложенных к документу чертежах изображен человек, к воротнику которого крепится гаджет. Согласно информации из патента, устройство может выполнять роль динамика или микрофона. С его помощью можно будет слушать музыку или отвечать на звонки. По сути, он может стать альтернативой наушникам.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Гаджет получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. По словам производителя, новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.

При этом уже в сентябре ряд владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на интернет-форумах на то, что их гаджеты сильно нагреваются при использовании. Bloomberg отмечает, что горячими становятся задняя и боковые поверхности смартфона. По наблюдениям владельцев девайса, они нагреваются во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime. Некоторые утверждают, что смартфон нагревается при подключении гаджета к зарядному устройству.