Американская компания Apple запатентовала микродинамик для одежды, который будет выглядеть как коммуникатор, следует из реестра патентного бюро США (USPTO). Устройство можно будет закрепить на любой части одежды.
На приложенных к документу чертежах изображен человек, к воротнику которого крепится гаджет. Согласно информации из патента, устройство может выполнять роль динамика или микрофона. С его помощью можно будет слушать музыку или отвечать на звонки. По сути, он может стать альтернативой наушникам.
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Гаджет получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. По словам производителя, новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.
При этом уже в сентябре ряд владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на интернет-форумах на то, что их гаджеты сильно нагреваются при использовании. Bloomberg отмечает, что горячими становятся задняя и боковые поверхности смартфона. По наблюдениям владельцев девайса, они нагреваются во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime. Некоторые утверждают, что смартфон нагревается при подключении гаджета к зарядному устройству.