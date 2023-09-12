Apple показала iPhone 15

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и новые девайсы на ежегодной осенней презентации, трансляция велась на сайте компании. Новый iPhone получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. Производитель обещает, что новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.

Устройство будет доступно в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус смартфона выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло. 15-я версия обладает двумя размерами — экраном на 6,1 и 6,7 дюйма. Максимальная яркость дисплеев составляет 2000 нит.

Разработчики компании добавили новую функцию: соединив указательный и большой пальцы, можно будет отклонить вызов, отключить будильник и листать страницы. Основной модуль камеры получил матрицу 48 мп. Отмечается, что цены в США будут начинаться от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что сотрудникам государственных больниц стали запрещать пользоваться техникой Apple. По его информации, медикам предложили перейти на отечественные или китайские аналоги. Ограничения пока что затронули только некоторые больницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее пользоваться техникой Apple запретили сотрудникам Министерства обороны и науки. От работников потребовали подписать соответствующий документ. Контроль за исполнением приказа должны осуществлять руководители подведомственных министерству организаций. Документ не определяет наказание за нарушение запрета.

Мобильные устройства от американской корпорации также запретили использовать сотрудникам Минцифры РФ. Использовать iPhone разрешается в личных целях. Доступ к рабочим приложениям и переписке при этом должен осуществляться с других устройств.