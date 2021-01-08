Apple удалила используемое сторонниками Трампа приложение Parler

https://static.news.ru/photo/473faa00-5334-11eb-bc32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из онлайн-магазина App Store исчезло приложение, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. Parler убрали из доступа 9 января, сообщила корпорация Apple.

Мы всегда поддерживали различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности, — цитирует заявление телеканал CNBC.

До этого руководство Apple пригрозило удалить популярную у консерваторов соцсеть, если модераторы не заблокируют в течение 24 часов призывы к насилию своих пользователей на фоне беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Капитолии.

Parler — американский сервис микроблогов и социальная сеть. Она имеет значительную пользовательскую базу сторонников консервативных взглядов и сторонников Трампа. Соцсеть позиционирует себя как альтернативу Twitter.

При этом 9 января Twitter принял решение бессрочно заблокировать аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». 6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января. Байдена признали победителем выборов, он вступит в должность после инаугурации, которая пройдёт 20 января.

Ранее сенатор-демократ и заместитель председателя комитета по делам разведки сената Марк Уорнер обратился к ряду американских компаний с призывом сохранить сведения, которые помогли бы выявить и привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Капитолии 6 января, сообщал NEWS.ru.