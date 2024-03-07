Apple сделала очередной выпад в конфликте с Epic Games Reuters: Apple лишила Epic Games возможности открыть свой магазин iOS-приложений

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Apple заблокировала для Epic Games запуск собственной торговой площадки для устройств на iOS в Европе, сообщает информационное агентство Reuters. Этот шаг лишь усилил вражду между техногигантом из Купертино и разработчиком игры Fortnite.

Apple закрыла новую учетную запись разработчика, созданную Epic в Швеции. Epic создала учетную запись, чтобы вернуть Fornite и другие игры на iPhone в Европе, запустив собственный магазин игр на устройствах Apple, — говорится в публикации.

Конфликт между Apple и Epic Games начался с судебного разбирательства в 2020 году, когда игровая компания обвинила корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства США. Речь шла о взимании Apple комиссий до 30% за платежи в приложениях iPhone.

Евросоюз намерен заставить Apple разрешить установку сторонних маркетплейсов на устройства с iOS «Законом о цифровых рынках» (DMA). В Epic Games хотели воспользоваться этим, чтобы проложить путь к конкурирующим рынкам на устройствах Apple, однако последняя заблокировала новую учетную запись разработчика.

Это серьезное нарушение DMA и показывает, что Apple не намерена допускать настоящую конкуренцию на устройствах iOS, — заявили в Epic Games.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на €1,84 млрд за злоупотребление доминирующей позицией на рынке музыкального стримингового приложения Apple Music. По мнению представителей ЕК, американская корпорация нелегально ограничила возможности для других приложений с музыкой.