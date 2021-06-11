Apple разрешит привитым американцам заходить в магазины без масок

Apple намерена приступить к ослаблению введённых из-за пандемии коронавируса требований носить маски в магазинах и офисах компании в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников агентства, прошедшим вакцинацию посетителям торговых точек Apple не нужно будет
При этом сотрудники магазинов продолжат ходить в масках. Однако к персоналу некоторых офисов это правило применяться уже не будет.
Apple одной из первых компаний США объявила о закрытии торговых точек из-за пандемии коронавируса и частичном переходе на удалённый формат работы. Предполагается, что постепенный возврат персонала компании в офисы начнётся в сентябре текущего года.
Между тем в Британии призвали навсегда оставить коронавирусные ограничения.