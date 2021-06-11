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Apple разрешит привитым американцам заходить в магазины без масок

00:48, 14 июня 2021
Фото: Фото: apple.com

Apple намерена приступить к ослаблению введённых из-за пандемии коронавируса требований носить маски в магазинах и офисах компании в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, прошедшим вакцинацию посетителям торговых точек Apple не нужно будет надевать маски. При этом сотрудники компании не станут просить у посетителей подтверждения факта вакцинации. О новых правилах уже начали оповещать персонал и коммерческих партнёров. Ожидается, что они вступят в силу во вторник, 15 июня.

При этом сотрудники магазинов продолжат ходить в масках. Однако к персоналу некоторых офисов это правило применяться уже не будет.

Apple одной из первых компаний США объявила о закрытии торговых точек из-за пандемии коронавируса и частичном переходе на удалённый формат работы. Предполагается, что постепенный возврат персонала компании в офисы начнётся в сентябре текущего года.

Между тем в Британии призвали навсегда оставить коронавирусные ограничения.

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