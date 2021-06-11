Apple разрешит привитым американцам заходить в магазины без масок

https://static.news.ru/photo/c31b403c-cc90-11eb-bb55-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: apple.com

Apple намерена приступить к ослаблению введённых из-за пандемии коронавируса требований носить маски в магазинах и офисах компании в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, прошедшим вакцинацию посетителям торговых точек Apple не нужно будет надевать маски . При этом сотрудники компании не станут просить у посетителей подтверждения факта вакцинации. О новых правилах уже начали оповещать персонал и коммерческих партнёров. Ожидается, что они вступят в силу во вторник, 15 июня.

При этом сотрудники магазинов продолжат ходить в масках. Однако к персоналу некоторых офисов это правило применяться уже не будет.

Apple одной из первых компаний США объявила о закрытии торговых точек из-за пандемии коронавируса и частичном переходе на удалённый формат работы. Предполагается, что постепенный возврат персонала компании в офисы начнётся в сентябре текущего года.

Между тем в Британии призвали навсегда оставить коронавирусные ограничения.