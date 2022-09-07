Apple представила новые часы восьмой серии

Фото: youtube.com

Apple показала часы Apple Watch восьмой серии в ходе онлайн-презентации на YouTube. Новый гаджет будет оснащен Always-on дисплеем и датчиком температуры. Помимо этого, в часы будет встроена специальная функция для женщин, с помощью которой они смогут отслеживать цикл и состояние здоровья.

Часы также будут включать функцию автоматического звонка в службу спасения. Гаджет сам назовет локацию экстренным службам, если пользователь попадет в аварию.

При этом американская компания решила сохранить дизайн, интерфейс и основные функции от Apple Watch седьмой серии.

Ранее Apple предупредила владельцев iPhone, iPad и других гаджетов на ОС Mac об опасной уязвимости в операционной системе. Проблему удалось оперативно устранить, выпустив соответствующий патч. Рекомендуется немедленно обновиться во избежание хакерских атак.