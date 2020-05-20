Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c29596e6-9ad0-11ea-a67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает CNBC. По данным телекомпании, речь идёт об Алабаме, Северной Дакоте и Южной Каролине. Ещё ряд штатов планируют внедрить новшество в ближайшем будущем.

Приложение для отслеживания контактов использует Bluetooth. Apple и Google ранее подчёркивали, что не будут заниматься разработкой самого приложения, а только предоставят технологическое решение для него. Обе корпорации планируют и дальше развивать наработки в этой области с целью создания многофункционального инструмента для помощи врачам в отслеживании контактов больных.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,53 млн случаев COVID-19, более 92 тысяч человек скончались от инфекции.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса, согласно которым более половины жителей Великобритании готовы установить на свой смартфон приложение для отслеживания перемещений заражённых коронавирусом.