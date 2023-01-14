AP: президент Колумбии попросил отменить аресты ряда членов наркокартеля

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Густаво Петро

Президент Колумбии Густаво Петро пытается приостановить действие приказов об аресте членов наркокартеля, сообщает Associated Press со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам США. В том числе в списке значится как минимум один человек, разыскиваемый в США по обвинению в хранении наркотиков.

Просьба приостановить действие приказов об аресте восьми членов так называемого клана Персидского залива была сделана уполномоченным президента по вопросам мира в письме от 11 января главному прокурору Колумбии.

В списке участников этого наркокартеля есть Джобанис Вильядиего, которому в 2015 году в федеральном суде Бруклина было предъявлено обвинение вместе с Дайро Антонио Усугой, бывшим лидером клана Персидского залива и самым разыскиваемым беглецом в Колумбии. Бывший колумбийский президент-консерватор Иван Дуке в прошлом году экстрадировал Усугу в США, назвав его «самым опасным торговцем наркотиками в мире» и сравнив с Пабло Эскобаром.

В генеральной прокуратуре Колумбии в пятницу заявили, что для снятия ареста нет законных оснований. В ведомстве отмечают, что такие запросы могут быть направлены только в отношении членов политически мотивированных вооруженных групп, в то время как клан Персидского залива, возникший из остатков правого военизированного движения Колумбии, был чисто преступным предприятием.

В 2022 году действующий президент начал продвигать план «полного мира», который включал бы переговоры не только с повстанцами, но и с вооруженными бандами.

Социалист Густаво Петро одержал победу на выборах президента в Колумбии в июне 2022 года. Он стал первым главой государства, который решил бороться с наркокартелями в стране не силовыми методами, а попыткой легализации. В том числе он предложил декриминализировать употребление кокаина и его производных, тем самым лишив наркомафию монополии на торговлю запрещенными веществами.