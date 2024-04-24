Антонов заявил, что США не скрывают хищнических мотивов санкций против РФ Антонов: США перестали скрывать истинную суть санкций против России

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Соединенные Штаты перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, теперь очевидно, что речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» Вашингтона, передает пресс-служба российского диппредставительства.

В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях, — сказал дипломат.

Ранее Антонов подчеркнул, что Штаты, высказывая «угрозы» в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая «Арктик СПГ 2», занимаются «банальным торгашеством». Посол пояснил, что они стремятся подсадить своих союзников и страны Глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо. Американская администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. При этом замысел преподносится как борьба за «энергонезависимость сателлитов», добавил дипломат.

До этого Антонов констатировал, что успехи российских вооруженных сил на фронте являются доказательством проигрыша американцев в войне «до последнего украинца» в попытке нанести стратегическое поражение России. «Неудивительно, что в череде слушаний» в американском конгрессе все чаще «звучат требования объяснить простым гражданам, каким образом несущие смерть и страдания траты по $80 тыс. в секунду помогают налогоплательщикам», резюмировал он.