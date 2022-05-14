Посол Антонов: США не нравятся российские «Посейдоны» и «Сарматы» Посол Антонов: США планируют запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»

Фото Министерство обороны РФ/РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьёв Live» рассказал, что США не нравятся российские атомные подводные лодки-носители «Посейдон» и стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами «Сармат», поэтому они просят ограничить их применение. По словам дипломата, Вашингтон планирует включить их в новый договор о контроле над вооружениями.

Это правда, «Посейдоны» им очень не нравятся, не нравятся очень «Сарматы». На всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями, конечно же, надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее, — заявил он.

В начале мая телеведущий Дмитрий Киселёв припугнул Великобританию последствиями возможного ядерного удара. Журналист напомнил, что одна ракета «Сармат» может уничтожит целый остров, на котором располагается Соединённое Королевство. Погрузить британцев в «морскую пучину» может и российский подводный комплекс «Посейдон», подчеркнул телеведущий.

Ранее бывший офицер американской армии Брент Иствуд признался, что «Посейдон», зенитный комплекс С-400 «Триумф», система ПВО «Панцирь-С1», вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник» и межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» пугают Пентагон. Он также назвал российскую армию одной из самых сильных в мире.