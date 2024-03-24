Антонов указал на необычный нюанс в действиях террористов в «Крокусе» Антонов: бегство террористов из «Крокуса» к украинской границе вызывает вопросы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попытка террористов бежать к границе с Украиной после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вызывает вопросы, заявил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, зачинщики атаки наверняка знали, что в настоящий момент эта граница хорошо укреплена.

Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано? Это притом что они прекрасно знали, что сегодня граница эта серьезно укреплена. И [информация] об этом неоднократно публиковалась, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что в Брянской области задержаны четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Их поймали недалеко от российско-украинской границы. По данным ФСБ, террористы тщательно спланировали свои действия, после совершения теракта они собирались покинуть страну. Спецслужбы узнали, что у них были соответствующие контакты с украинской стороной.

В Сети опубликовали кадры задержания подозреваемых в теракте. Отмечается, что в операции участвовали спецназ ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа. В ролике видно, как одному из предполагаемых террористов сначала заламывают руки, после этого его сажают в служебное авто. Другого силовики удерживают за волосы, пока он дает о себе информацию.