Антонов рассказал о мотивах США при высылке российских дипломатов Антонов заявил, что Госдеп США выслал российских дипломатов из мести

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

В Госдепартаменте США не смогли объяснить высылку двух российских дипломатов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости. По его словам, американская дипломатия совершила «очередной конфронтационный выпад», руководствуясь лишь принципами мести.

На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии, — заявил глава дипмиссии.

Посол подчеркнул, что высланные из России американские дипломаты вмешивались во внутренние дела страны, поэтому их деятельность была прекращена. В ответ на это Госдеп объявил двух российских дипломатов персонами нон грата.

Администрации важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа, — заключил Антонов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что США не рассчитывают на участие президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС. Анатолий Антонов в ответ на это заявил, что Россия сама решит, кто будет представлять страну на мероприятии.