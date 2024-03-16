Антонов решил навестить осужденного в США россиянина Селезнева Антонов решил в апреле посетить осужденного в США россиянина Селезнева

Фото: Russian Embassy in the USA/via Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество. По словам дипломата, сотрудники дипмиссии очень обеспокоены состоянием его здоровья.

В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томографии головного мозга проводят УЗИ почек и прочее, — отметил Антонов.

В прошлый раз посол посещал Селезнева два года назад. Тогда посольство раскритиковало условия содержания мужчины и потребовало предоставить ему необходимую медпомощь, которой он не получает на протяжении нескольких месяцев, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее суд в США приговорил бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. Присяжные признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор. Россиянина задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, куда он прилетел на отдых с семьей.

Сам Клюшин настаивает на своей невиновности по всем пунктам обвинения, которые предъявляются ему американскими властями. Несмотря на это, даже в освобождении под залог россиянину было отказано, так как суд не исключил вероятность побега. Антонов подчеркнул, что его дело полностью политизировано и «шито белыми нитками».