Антонов: Москва жестко ответит, если США объявят РФ «спонсором терроризма» Посол в США Антонов: Москва жестко ответит, если РФ объявят «спонсором терроризма»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Возможная реализация в США инициативы об объявлении России «государством — спонсором терроризма» приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Российской газете». Он добавил, что при этом подобная инициатива включает в себя возможность применения серьезных санкций в отношении Москвы, однако напрямую в ней не говорится о прекращении дипотношений с Россией.

Хотел бы отметить, что объявление нас «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведет к самым жестким ответным действиям с нашей стороны, — сказал Антонов.

В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать Россию «государством — спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С аналогичным призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях Москвы и Вашингтона можно будет забыть. Она отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Соединенные Штаты знают о последствиях такого решения.