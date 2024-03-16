Антонов рассказал об отношении властей США к российским дипломатам Посол Антонов: власти США не дают российским дипломатам ездить по стране

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Власти США мешают российским дипломатам ездить по стране, заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, это происходит систематически, таких отказов было уже много.

Местные власти систематически чинят препятствия для служебных поездок по стране <...> Буквально на днях отказал новому генконсулу в Хьюстоне в служебной поездке в Вашингтон, — сказал Антонов.

Так, например, сотрудникам посольства не позволили посетить мероприятия по линии Международного зернового совета в Новом Орлеане. А также дали побывать на открытии православного памятника в Сан-Диего.

Ранее в адрес российского диппредставительства в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов в России. Антонов предупредил, что есть вероятность проведения протестных акций: сорвать мероприятие не получится, но вот осложнить их — возможно.

До этого стало известно, что в российском Министерстве иностранных дел обеспокоены угрозами безопасности, которым подвергаются дипведомства. Официальный представитель МИД Мария Захарова в середине февраля отмечала, что несколько стран Европы и Соединенные Штаты не ответили на запрос Москвы об оказании содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения голосования.