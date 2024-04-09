Антонов раскрыл, как США реагируют на неприятии РФ членства Украины в НАТО Антонов: США игнорируют высказывания России о неприятии членства Украины

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Анатолий Антонов

Администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям РФ о категорическом неприятии членства Украины в НАТО, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, «муссирование американцами заявлений о членстве Украины в Альянсе» лишь подтверждает, что «единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя», передает пресс-служба российского диппредставительства.

Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России, — подчеркнул Антонов.

Москва не смирится с участием Киева во враждебном ей блоке, резюмировал дипломат. Лишь те политики, констатировал он, которые не понимают, насколько принципиально для России отстоять свою позицию в вопросе безопасности, могут рассчитывать на это.

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт сообщил, что присоединение к НАТО не гарантирует Украине защиту. На самом деле пятая статья устава Альянса не говорит о том, что его члены обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из них, уточнил он. В частности, США выступают за широкую интерпретацию этого пункта, продвигая мысль о том, что участники блока смогут действовать «так, как посчитают нужным», объяснил эксперт.