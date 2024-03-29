Антонов раскритиковал «непристойное замечание» Байдена в адрес Путина

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Джо Байден

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными и неприемлемыми оскорбительные высказывания американского лидера Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина. Президент США в контексте помощи Украине грубо назвал российского коллегу, намекнув на жестокость.

К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства, — сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что уже высказался в Белом доме о неприемлемости подобных действий со стороны руководства США. По его словам, российская сторона не станет «проходить мимо» подобных замечаний, но будет «действовать адекватно энергично, в том числе в информационной сфере». Антонов напомнил, что Путин никогда не позволял себе уничижительных замечаний в адрес руководства зарубежных стран, «как бы обидны ни были выпады в его адрес».

Президент США Джо Байден допустил оскорбительное высказывание в отношении Путина два дня назад. Грубость прозвучала, когда политик выступал в штате Северная Каролина и рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США.