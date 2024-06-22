Антонов оценил степень деградации отношений России и США Антонов: в отношениях России и США не видно никаких перспектив

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перспектив даже паузы в деградации российско-американских отношений не видно, тем более не идет речь об их улучшении, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны, передает РИА Новости. Неуклонное ухудшение ситуации применительно и к «двусторонним дипломатическим организациям», подчеркнул он.

Хотел бы, чтобы вы поняли: никаких перспектив, возможностей для некой остановки даже — не потепления, не улучшения, а остановки (ухудшения) в российско-американских отношениях — я не усматриваю, — сказал Антонов.

Также он отметил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями Белого дома. Он намерен поинтересоваться у американских властей, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Дипломат выразил надежду на четкий и ясный ответ.

Ранее Антонов сообщил, что Соединенные Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. Он объяснил, что власти отобрали карточки, которые освобождают от любых налогов. По его словам, дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть свое государство, которому они «платят и будут платить налоги».