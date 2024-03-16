Антонов объяснил, почему США являются участником конфликта на Украине Антонов: США являются стороной конфликта из-за поставок оружия ВСУ

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что всего несколько лет назад Штаты ограничивались лишь передачей легкого и стрелкового оружия, тогда как сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам.

США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия, — сказал глава российской дипмиссии.

Ранее посол отметил, что Россия не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, поэтому мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты. По его словам, это произойдет вопреки всем тем, кто продолжает вливать миллиарды долларов в конфликт, тем самым затягивая его. Западные партнеры продолжают настаивать, что альтернатив бессмысленному и одностороннему «копенгагенскому формату» и «формуле [президента Украины Владимира] Зеленского» нет, тем самым они продолжают игнорировать позицию России, резюмировал дипломат.

До этого дипломат говорил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности, уверен он.