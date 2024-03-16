Антонов объяснил, почему Байден оскорбляет Путина Посол России в США Антонов: Байден оскорбляет Путина из-за бессилия

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Очередное оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина демонстрирует бессилие Вашингтона, заявил в Telegram-канале посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, администрация Штатов терпит одно фиаско за другим, и посредством агрессивной риторики выражает свое недовольство этим фактом.

Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России «стратегическое поражение». Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим, — резюмировал дипломат.

Ранее Байден снова обозвал Путина. Глава Штатов охарактеризовал коллегу как криминального деятеля, которому надо противостоять.

До этого Байден также высказывался в адрес российского главы в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско: тогда невежливая фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что ругательские выражения главы Белого дома в адрес Путина унижают Вашингтон и выглядят нелепой попыткой сойти за «голливудского ковбоя».