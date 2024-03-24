Антонов обвинил власти США в низком уровне безопасности на выборах Антонов направил ноту в связи с плохим обеспечением безопасности на выборах

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

На выборах президента России в США, которые проводились на территории дипмиссии, не был обеспечен достойный уровень безопасности, сообщил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат отправил по этому поводу соответствующую ноту, однако, по его словам, ответа на нее он не ждет.

Мы были недовольным тем, как работают спецслужбы. Более того, они приехали на 1,5 часа позже того, когда мы просили <...>. Был блокирован вход в посольство. Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте. И эту ноту мы направили, — добавил Антонов.

Дипломат накануне выборов рассказывал, что в адрес российского диппредставительства в США поступали угрозы на фоне президентских выборов. По его информации, была высокая вероятность проведения протестных акций, а также проникновения на территорию посольства.

В российском Министерстве иностранных дел были обеспокоены угрозами безопасности, которым подвергаются дипведомства. Официальный представитель МИД Мария Захарова в середине февраля отмечала, что несколько стран Европы и Соединенные Штаты не ответили на запрос Москвы об оказании содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения голосования.