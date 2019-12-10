https://static.news.ru/photo/8280657c-1b1e-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Конгресс США внёс в оборонный бюджет на 2020 год. Данные сведения были обнародованы 10 декабря.

Уточняется, что эти меры будут применены для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Кроме того, в соответствующем документе прописан запрет на военное сотрудничество с РФ. Это ограничение предусматривает противодействие «зловредной деятельности России, Китая и иных стран».

Американские законодатели предполагают, что общий военный бюджет страны составит $738 млрд. Документ опубликовали на сайте комитета по вооружённым делам Сената.

Ранее NEWS.ru писал, что Франция выступает против экстерриториальных мер Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2» и подчёркивает преимущества проекта для всего Евросоюза.