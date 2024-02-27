Антикитайский закон погубил созданный в США суперкомпьютер за $70 млн Bloomberg: законы США помешали ученым использовать суперкомпьютер за $70 млн

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженсен Хуанг. Американский предприниматель китайского происхождения из Тайваня, сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA.

Американское законодательство, запрещающее принимать на работу в США ученых из Китая и других «вызывающих озабоченность» стран, поставило под угрозу работу над суперкомпьютером Nvidia, пишет Bloomberg. Как утверждается, система с элементами искусственного интеллекта обошлась создателям в $70 млн, но ее использование сейчас практически невозможно.

Ученые Калифорнийского университета и других университетов Флориды хотят использовать искусственный интеллект HiPerGator для всего: от разработки лучших сортов пшеницы до поиска лекарств от рака. Однако, по словам профессоров, такая работа застопорилась из-за поддержанного [губернатором Флориды Роном] Де Сантисом закона, который фактически запрещает университетам принимать на работу представителей семи «вызывающих озабоченность» стран, в том числе двух, где выпускаются ведущие исследователи в области искусственного интеллекта, — Китая и Ирана, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что компании Google пришлось отключить функцию генератора изображений в своей нейросети Gemini. Причиной тому стали многочисленные жалобы пользователей на некорректные изображения: в погоне за расовым разнообразием ИИ начал выдавать рисунки с темнокожими и азиатами в образе гитлеровских нацистов и викингов. Представители компании признали, что у Gemini существует проблема с точностью и предвзятостью.