Анонимный донор оплатил все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе Губернатор Техаса Эбботт: аноним предоставил $175 тысяч на похороны жертв стрельбы в школе

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Анонимный донор полностью покрыл расходы на похороны жертв массовой стрельбы в школе американского города Ювальде, штат Техас. Об этом сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. Его слова приводит Reuters.

Как рассказал Эбботт, некое лицо, пожелавшее остаться неизвестным, «предоставило $175 тысяч, чтобы гарантировать, что все расходы каждой семьи, связанные с похоронными услугами, будут покрыты».

В минувший вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.