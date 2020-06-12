Анджела Дэвис назвала революцией масштабные протесты в США

https://static.news.ru/photo/de3f1c0e-ad96-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Анджела Дэвис Фото: Mauricio Zina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирно известная американская правозащитница, борец за права заключённых и чернокожих Анджела Дэвис сравнила массовые акции протеста в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, с революцией. Она считает, что для наведения порядка в стране необходимо пересмотреть функционал силовых институтов государства, а некоторые даже упразднить.

Угрозы безопасности обусловлены неспособностью институтов в нашей стране заниматься проблемами здравоохранения, вопросами насилия, образованием. Я бы сказала, что речь идёт о революции, — заявила порталу Truthout Дэвис.

Правозащитница отметила, что почти всю свою жизнь посвятила защите прав различных групп граждан и многим её сторонникам эта борьба казалась безрезультатной, поэтому приходилось объяснять, что борьба за права чернокожих будет долгой. Однако Дэвис призналась, что даже не могла предположить такой реакции американского общества на смерть Джорджа Флойда.

Как писал NEWS.ru, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что смерть Джорджа Флойда, погибшего по вине сотрудника правоохранительных органов, изменит ход будущего США. По его словам, семья Флойда примет участие в обсуждениях реформы полиции в штате и всех законодательных инициатив, относящихся к этому вопросу.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.