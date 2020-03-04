https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Такое заявление сделали американские чиновники, комментируя случай во Флориде, когда мужчине, проверившемуся на инфекцию, выставили счёт более чем на $3 тысячи.

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заверил, что программы Medicare и Medicaid покрывают диагностику на коронавирус. Первая из их ориентирована на пожилых людей, вторая — на бедных. Также пенс подчеркнул, что любой американец может сдать анализы, если его врач сочтёт это необходимым, соответствующее распоряжение уже передано правительством заинтересованны стороны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок для реагирования на COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Также есть нужда в 76 миллионах одноразовых перчаток для осмотра больных и 1,6 миллионов пар медицинских защитных очков. В организации считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу человеческие жизни.