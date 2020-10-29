Аналитики из США обвинили в кибератаках русскоязычных хакеров

Русскоязычные хакеры из Восточной Европы могут быть ответственны за кибератаки на медучреждения в Соединённых штатах. Об этом заявили аналитики по компьютерной безопасности США, пишет Wall Street Journal.
В ФБР
Cпециалисты компании Mandiant, специализирующейся на вопросах информационной безопасности, заявили, что за атаками может стоять группа UNC1878, которую аналитики называют «русскоязычной».
Как сообщал NEWS.ru, в Facebook ранее заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из России, Ирана и Китая, деятельность которых показалась руководству соцсети подозрительной.