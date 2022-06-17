Аналитик заявил о желании Байдена сделать Зеленского «козлом отпущения» Аналитик Джей заявил о желании Байдена сделать Зеленского «козлом отпущения»

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Лидер США Джо Байден раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, так как планирует переосмыслить отношение Штатов к спецоперации и сделать украинского главу «козлом отпущения», считает британский журналист Мартин Джей. По его мнению, Вашингтон собирается обвинить Зеленского в «крахе американской экономики», пишет «ПолитРоссия».

Похоже, что Джо Байден теперь готов повернуться против Владимира Зеленского. Это только вопрос времени, когда Зеленский станет отчужденным из-за того, что Байден укажет на него пальцем и обвинит в крахе американской экономики, — предупредил Джей.

Журналист напомнил, что антироссийские санкции привели к значительному подорожанию топлива в США. Байден долгое время пытался убедить американцев, что в этом виноват президент России Владимир Путин, однако жители Штатов не поверили в его слова. Теперь, считает Джей, глава Вашингтона намеревается возложить ответственность за рост цен на топливо на Зеленского.

Такой боковой удар по Зеленскому — это проблеск нового мышления в Белом доме. Он сигнализирует, что Западу следует по-новому учитывать конфликт и долгосрочные отношения с Путиным. Мы наблюдаем изменение взглядов со стороны США, — пояснил аналитик.

Ранее телеведущий американского канала Fox Такер Карлсон заявил, что Байден сам спровоцировал топливный кризис в стране. По его словам, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «катастрофа», которая обусловлена предвыборными обещаниями самого Байдена.