Аналитик заявил о планах США завладеть украинскими газовыми хранилищами Аналитик Конопляник заявил о планах США завладеть украинскими газовыми хранилищами

Фото: shutterstock

Соединенные Штаты намереваются заполучить доступ к крупнейшим подземным газовым хранилищам (ПГХ), расположенным на Западной Украине, заявил член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, доктор экономических наук Андрей Конопляник. Он уточнил в разговоре с ИА SM-News, что таким образом США смогут решить проблему дискретности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ).

Главное для них — получить доступ к западноукраинским подземным газовым хранилищам, тем самым решается двойная задача. Первое — решается проблема дискретности поставок американского СПГ, потому что западноукраинские газохранилища — самые крупные в Европе. Поэтому нужно к ним пробиться. Они сейчас работают в режиме таможенного склада с 2017 года. Это значит, что иностранные поставщики могут приходить туда в течение трёх лет без уплаты налоговых пошлин и хранить там свой газ, — уточнил Конопляник.

Если США удастся получить доступ к украинским ПГХ, добавил аналитик, Вашингтон сможет влиять на распределительный узел в Баумгартнере: в этом месте российские потоки газа, которые поступают на Украину, раздваиваются и направляются в европейские страны.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что европейские промышленные предприятия могут отключить или перевести на нормированное потребление газа из-за снижения эффективности «Северного потока». Он пояснил, что такая мера необходима для обеспечения социальных объектов Европы теплом, водой и электричеством.