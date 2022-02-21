Аналитик сравнил истерию из-за «вторжения» с кануном первой мировой войны

Нагнетание США истерии вокруг «вторжения» России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи. Об этом написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби. По его словам, именно эта ситуация стала одной из причин войны.
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В связи с этим он вспомнил высказывание бывшего президента США Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году. Тогда Рузвельт заявил, что кайзер Вильгельм II подозревает англичан в намерениях напасть на него и уничтожить его флот. Сами же англичане подозревали в этом самого кайзера, и взаимное нагнетание истерии в итоге закончилось Первой мировой войной.
По мере того, как недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к современной катастрофе, нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения, — заключил экс-аналитик ЦРУ.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе, но Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров.Он также сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но продолжат оказывать поддержку Киеву, который не заинтересован в эскалации конфликта на востоке страны.