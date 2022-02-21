Аналитик сравнил истерию из-за «вторжения» с кануном первой мировой войны

Нагнетание США истерии вокруг «вторжения» России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи. Об этом написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби. По его словам, именно эта ситуация стала одной из причин войны.

Автор напомнил ранее сделанное заявление президента США Джо Байдена, который предположил, что Россия «попытается атаковать Украину в ближайшие дни», но не привёл доказательств таких намерений. По его словам, Россия рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать продвижению НАТО, тогда как США видят в этом угрозу.

В связи с этим он вспомнил высказывание бывшего президента США Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году. Тогда Рузвельт заявил, что кайзер Вильгельм II подозревает англичан в намерениях напасть на него и уничтожить его флот. Сами же англичане подозревали в этом самого кайзера, и взаимное нагнетание истерии в итоге закончилось Первой мировой войной.

По мере того, как недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к современной катастрофе, нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения, — заключил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе, но Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров.Он также сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но продолжат оказывать поддержку Киеву, который не заинтересован в эскалации конфликта на востоке страны.