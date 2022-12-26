Аналитик оценил влияние снежной бури в США на ситуацию с газом в Европе Аналитик Пикин: изменение цен на газ из-за погодных аномалий в США не станет ударом для Европы

Фото: Neil Blake/AP/TASS

Сокращение добычи газа в США из-за снежной бури и погодных аномалий не станет ударом для Европы, так как приведет лишь к небольшому повышению цен на СПГ, рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Сергей Пикин. По его словам, в регионе нет проблем с поставками ресурса — его есть откуда брать. При этом специалист напомнил, что биржи в США сейчас не работают из-за рождественских каникул.

Там сейчас достаточное количество газа, есть откуда брать. Пока за эту зиму переживать точно не приходится. Европа тяготеет к цене в $1000, других предпосылок к повышению нет. Для России такое положение дел вообще индифферентно. Наши объемы продажи в Европе сейчас малы. Так что ситуация не сильно на нас повлияет, — рассказал Пикин.

Аналитик добавил, что несмотря на сокращение добычи газа в США на 10% из-за погодных аномалий, пока бессмысленно предвосхищать события. Он уточнил, что оценить реальную ситуацию на рынке станет возможно только после окончания рождественских каникул.

В американских СМИ ранее сообщили, что на США вместе с низкими температурами, сильным ветром и сильным снегопадом обрушилась снежная буря, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли. Кроме того, непогода оставила миллион домохозяйств в стране без света. В Канзасе местные власти официально подтвердили гибель трёх человек. В Канзас-Сити в штате Миссури скончался один человек, в Кентукки — три человека, а в Огайо — еще четверо.