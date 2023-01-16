Аналитик объяснил значение ситуации с госдолгом США для мировой экономики Аналитик Адамидов: проблемы с госдолгом США оказали бы эффект на все мировые финансы

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Рекордно высокие показатели госдолга США привлекают внимание мирового сообщества из-за лидирующего военно-политического и экономического положения Штатов, рассказал «360» аналитик Дмитрий Адамидов. По его словам, в экономику США вложены большие средства и золотовалютные резервы — если с американским госдолгом что-нибудь произойдет, это окажет влияние на все мировые финансы. Эксперт подчеркнул, что инвесторы в условиях рекордного роста госдолга США могли бы начать нервничать и отказываться от американских госбумаг, из-за чего Штатам стало бы тяжелее финансировать госдолг.

Если с рынком американского долга что-то случается, все мировые финансы будут себя чувствовать очень неспокойно, потому что туда вложены и золотовалютные резервы <...> Все-таки сейчас ситуация неустойчивая, а инвесторы — народ нервный. Если действительно начнут нервничать и выходить из американских госбумаг, госдолг потом поднимут, но <...> финансирование будет сложнее происходить, — подчеркнул Адамидов.

Аналитик при этом уверен, что в итоге проблема американского госдолга будет решена — вопрос лишь в том, каким образом это отразится на мировых рынках.

Издание уточнило, что государственный долг США на данный момент составляет $31,31 трлн, что является рекордно высоким показателем.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над двумя палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.