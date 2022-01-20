Аналитик объяснил, почему США не отправят войска на Украину

Президент США Джо Байден не планирует отправлять войска на Украину даже в случае российского вторжения на её территорию, пишет агентство Associated Press. По словам автора материала, Соединённые Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной и их война с Россией может привести к критической ситуации вплоть до риска обмена ядерными ударами.

Начало войны против России на Украине может связать силы и ресурсы США на годы и привести к большим потерям с неопределённым исходом в то время, когда администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности, — отмечает автор материала.

По его словам, США не смогут позволить себе полное бездействие в этом вопросе, так как это означало бы молчаливое согласие с возможными действиями России против других стран Восточной Европы, включая прибалтийские государства.

Политолог Сет Джонс и бывший офицер ЦРУ Филип Василевски полагают, что в случае вторжения на Украину, помимо жёстких санкций против России, Соединённые Штаты могли бы предоставить Украине широкий спектр военной помощи, включая боеприпасы, средства ПВО, противотанковые и противокорабельные системы, системы радиоэлектронной борьбы, киберзащиты и так далее.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что планы Москвы по отношению к Украине анализировались в американском разведсообществе. По его словам, в итоге специалисты не пришли к заключению, что Россия выбрала военное развитие ситуации.