Аналитик из США дал совет Байдену как вести политику в отношении России

https://static.news.ru/photo/1091918c-527e-11eb-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition TV via CNP /Med/Global Look Press

Москва и Вашингтон должны сотрудничать с сфере борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями, уверен американский аналитик Джошуа Хумински.

По его словам, новой администрации США нужно снизить напряжение в отношениях между странами, поэтому важно пересмотреть отношения с Москвой. Аналитик считает, что препятствием для этого стала непоследовательная стратегия Вашингтона и большая сосредоточенность на личности российского лидера Владимира Путина.

В беседе с изданием The Hill, аналитик предложил новому президенту страны Джо Байдену сформулировать, чего он хочет добиться от Москвы и выстраивать свою политику на основании этих тезисов.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что при новом американском лидере Джо Байдене штаты будут противостоять Китаю и России. Власти США будут рассматривать Китай как страну-конкурента. Чтобы успешно противостоять ему была сформирована идея «глобальной коалиции демократий», против КНР и России.

Политик отметил, что коалиция против Москвы существует в виде НАТО. Штаты должны создать ещё один альянс, который будет противостоять КНР. Они могут распространять своё влияние на Азию, Южный Кавказ, Восточную Европу и другие регионы, писал NEWS.ru.