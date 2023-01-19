Аналитик исключил наличие у Байдена мыслей о России Аналитик Демидов: Байден не думает о России и стремится к выгоде для США

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Джо Байден

Экс-конгрессмен Дон Риттер поторопился с выводами о том, что президент США Джо Байден допустил ошибку, позволив России нарастить доходы с продажи энергоресурсов, считает эксперт Владимир Демидов. В беседе с «360» аналитик заявил, что Риттеру необходимо строить свои предположения, учитывая долгосрочные перспективы развития ситуации на рынке. Демидов подчеркнул, что США остаются главными выгодоприобретателями от санкций против РФ. Аналитик считает, что в 2023 году ситуация будет развиваться не так, как предполагает Риттер, поскольку из-за потолков цен и эмбарго российская нефть будет торговаться ниже, чем в 2022-м.

Во-первых, газовые и нефтяные компании США поджимают под себя рынок Европы. Во-вторых, большое количество бизнеса, промышленность переезжает именно в Штаты. Это вносит огромный вклад в американский ВВП. Дум о России у Байдена точно не было, — убежден Демидов.

Эксперт добавил, что Байден «точно ничего не делал» специально для того, чтобы Россия увеличила свои доходы.

Ранее Риттер в своей статье для The Washington Times высказал мнение, что администрация Байдена допустила промах в своей энергетической политике. Автор назвал ошибкой ограничения, введенные Вашингтоном с целью снизить доходы России от продажи энергоресурсов.