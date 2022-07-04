Аналитик допустил крах американской экономики после российского ответа Аналитик Макинтайр допустил крах американской экономики после российского ответа на вмешательство в украинский конфликт

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Россия способна сокрушительно ответить США на вмешательство в украинский конфликт, что приведёт к краху американской экономики, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на финансового аналитика Дугласа Макинтайра. В том случае, если РФ сократит поставки нефти на мировой рынок, цены на неё могут вырасти до $380 за баррель, что станет серьёзнейшим ударом.

Семьи среднего класса и низшего класса оказались бы в глубоких финансовых ямах, если бы к их расходам на жилье, одежду и еду добавился бензин за $10, — считает Макинтайр.

Он отметил, что стоимость нефти в $380 за баррель может поднять цены на топливо и до $15 за галлон, с чем экономике США справиться будет крайне сложно.

О том, что мировые цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель, если Россия сократит её добычу в ответ на западные санкции, сообщили ранее аналитики американского банка JP Morgan Chase. На такой шаг Москва может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и Европы.

2 июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что антироссийские санкции США наносят сокрушительный удар по их собственной экономике. Он подчеркнул, что американские акции обесцениваются, ожидается дальнейший спад ВВП, что означает начало рецессии.