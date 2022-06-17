Аналитик Bloomberg рассказал, когда в США закончатся запасы нефти Аналитик Bloomberg предрек истощение запасов нефти США к осени

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Стратегический нефтяной резерв США истощается куда стремительнее, чем может показаться, пишет аналитик Bloomberg Хавьер Блас. По его словам, продажа топлива из запасов США в попытке удержать мировые цены ни к чему не приведет, так как остановка продаж рано или поздно произойдет и автоматически повлечет за собой рост цен.

Вашингтон не может использовать резерв вечно: это ограниченный запас, борющийся с потенциально неограниченным дефицитом потока, — сказано в материале.

По словам аналитика, только за прошлый год Белый дом продал почти 115 млн баррелей из хранилищ, причем с середины мая объемы продаж выросли до рекордного уровня почти в 1 млн баррелей в день. Если темпы не снизятся, к октябрю, когда планируется прекратить торговлю, количество нефти в резерве достигнет рекордно низких значений за последние 40 лет. При этом далеко не все оставшееся в запасе сырье может быть равноценным, а американские производители предпочитают высокосернистую сырую нефть, которую добывает Россия, а также большинство ближневосточных стран и Венесуэла.

Ранее сообщалось, что стратегические резервы нефти в США по состоянию на 27 мая сократились на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн. Отмечается, что тенденция снижения запасов наметилась с начала сентября. Показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 млн баррелей.