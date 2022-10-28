Американский ведущий обвинил демократов в корыстном использовании Украины Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину для удовлетворения личных амбиций

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Представители Демократической партии США используют Украины исключительно ради удовлетворения своих внутриполитических амбиций. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В качестве примера он привел письмо, направленное президенту Джо Байдену представителями либерального крыла демократов.

Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко, — заявил телеведущий в эфире.

По его мнению, Украина используется демократами для реализации своих политических амбиций. Карлсон напомнил о письме представителей либерального крыла Демпартии, которые призывали начать прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта, но позднее отозвали послание.

Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, — подчеркнул Карлсон.

Ранее порядка тридцати американских конгрессменов либеральных взглядов направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы».

Позже представитель демократов от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отзывают свое письмо. Она пояснила, что письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения.