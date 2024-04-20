Американка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с семьей В США туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы

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Американка Зайнаб Джозеф гуляла с годовалым ребенком и мужем по опасной тропе и сорвалась с 40-метровой скалы, сообщает NBC. Инцидент произошел во время туристического похода в штате Аризона. Сама семья приехала на отдых из Калифорнии. Случившееся квалифицировали как несчастный случай.

Как считают следователи, женщина потеряла равновесия и упала с огромной высоты в ущелье. Очевидцы вызвали экстренную службу. Однако к моменту прибытия спасателей она скончалась. Погибшая женщина была учителем естественных наук в старших классах, ее мужа и ребенка спасатели эвакуировал с опасной тропы.

Ранее москвич трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. 40-летний житель столицы упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Его жена чудом выжила.

Павел прилетел в отпуск на Пхукет вместе с женой, там россияне должны были пробыть до 28 апреля. На второй день пара отправилась посмотреть статую Большого Будды, добраться до монумента решили на арендованном мопеде. По словам жены погибшего, они ехали аккуратно, не превышая скорости, однако на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление, в результате байк полетел в пропасть. Женщина упала на дорогу, а ее муж вместе с мопедом слетел с пятиметрового обрыва и разбился насмерть.