Пенсионерку оставили без миллионного выигрыша в казино В США пенсионерка судится с казино из-за отказа выплатить выигрыш в $1,27 млн

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В США 72-летняя пенсионерка Рони Бил судится с казино Bally’s Casino, которое не хочет отдать ей выигрыш, пишет USA Today. Речь идет о $1,27 млн (около 114 млн рублей).

Пенсионерка сорвала джекпот, когда играла за «Колесом фортуны» в городе Атлантик-Сити. Однако после нажатия кнопки окончания игры на экране появилось сообщение, что автомат был сдвинут. Женщина рассказала, что после этого подошли сотрудники казино и «начали трогать» автомат. Когда посетители начали снимать победительницу, то они потребовали убрать камеры.

На следующий день Бил пришла в казино с супругом и заявила, что подаст на них в суд. Однако охрана вывела пару с территории заведения. Тогда пенсионерка решила нанять адвоката. По его словам, в Bally’s Casino утверждают, что автомат «Колесо фортуны» был произведен сторонней компанией и казино не намерено выплачивать выигрыш. Бил и ее адвокат обратились в суд и комиссию штата Нью-Джерси по надзору за казино.

Ранее стало известно, что в США жителю Орегона, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в $1,3 млрд (120 млрд рублей). Организаторы игры объяснили свое поведение тем, что хотят точно удостовериться в его личности.