Американского военного обвинили в передаче секретных данных Жюри присяжных выдвинуло Джеку Дагласу Тейшейре обвинения в передаче секретной информации

Фото: Nicolaus Czarnecki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре обвинение по шести пунктам получения и передачи секретной информации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных окружного суда штата Массачусетс, передает ТАСС. В американской системе права большое жюри присяжных утверждает предложенные прокуратурой обвинения.

Согласно заключению, Тейшейра, в частности, передавал данные «о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способах использования». Также он раскрыл содержание правительственного документа «о статусе конфликта между Россией и Украиной», содержащего «чувствительные разведданные США», и данные об изменениях внешней и экономической политики ряда зарубежных стран. Все эти действия Тейшейра, согласно опубликованному документу, совершал в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

По каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержал краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.

Джек Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. По данным СМИ, он возглавлял группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, предположительно, материалы Пентагона попали в интернет. На следующий день Тейшейре были предъявлены обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне.

В мае Бостонский суд постановил оставить подозреваемого под стражей до начала разбирательства.