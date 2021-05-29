Американского пилота оштрафовали на $5 тысяч за просмотр порно в полёте

https://static.news.ru/photo/484ad8a4-d38f-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К одному году лишения свободы условно и штрафу в размере $5 тысяч приговорил суд американского штата Мэриленд 60-летнего бывшего пилота самолёта Майкла Хаака, смотревшего во время рейса порно и раздевавшегося перед коллегой-женщиной. Соответствующее решение опубликовано на сайте Минюста США.

В сообщении отмечается , что осуждённый вину отрицать не стал и с обвинениями согласился.

Бывший пилот согласился с обвинением, которое ему предъявил федеральный суд штата Мэриленд. Он приговорён к одному году условного срока за обнажение перед женщиной — вторым пилотом во время полёта самолета. Он также обязан выплатить штраф в размере $5 тысяч, отмечается в постановлении суда.

Инцидент произошёл 10 августа 2020 года. Хаак на тот момент занимал должность капитана самолёта авиакомпании Southwest Airlines. Лайнер летел из Филадельфии в международный аэропорт Орландо.

В качестве второго пилота в рейсе выступила женщина, с которой ранее Хаак не был знаком. При этом он начал раздеваться перед ней и запускать видеоролики порнографического содержания. Такое поведение продолжалось весь полёт.

В расследовании инцидента участвовали ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта, а также сама авиакомпания.