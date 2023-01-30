Американское правительство обвинили в развязывании ядерной войны The American Conservative: власти США втягивают страну в Третью мировую войну

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Обозреватель The American Conservative Род Дреер заявил, что администрация США вводит американцев в заблуждение и неуклонно ведет государство к участию в Третьей мировой войне. Журналист задался вопросом: готовы ли жители страны к обмену ядерными ударами с Россией? Официальный Вашингтон Дреер назвал невежественным.

Они невежественны, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ? — написал обозреватель.

Дреер считает, что США уже участвуют в боевых действиях против РФ. Он аргументировал свою позицию тем, что Вашингтон поставляет Украине все более современное вооружение.

Также журналист сравнил действия нынешнего американского руководства с шагами властей во время войны во Вьетнаме. По словам Дреера, в обоих случаях Вашингтон действовал (и действует) абсолютно безрассудно.

Ранее журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Стивен Фидлер объяснили, что Запад решил нарастить военную помощь Украине, так как опасается способности России одержать победу в любом затяжном конфликте на истощение. По мнению авторов, НАТО и ЕС опасаются, что время может быть на стороне Москвы.

Как пишет издание, прежде Запад надеялся, что шансы Киева на победу будут увеличиваться, если конфликт станет длиться все дольше.