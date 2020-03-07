https://static.news.ru/photo/e30a45e8-605b-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Вуди Аллен Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Издательский дом в Нью-Йорке Hachette Book Group (HBG) принял решение отказать режиссёру Вуди Аллену в публикации его мемуаров.

Об этом сообщило само издательство в своём Twitter. Решение было принято после заявления приёмной дочери режиссёра Дилан Фэрроу, которая обвинила отца в сексуальном насилии. После того как Hachette Book Group согласилось опубликовать мемуары, она и сын Аллена Ронан Фэрроу заявили, что это решение является шокирующим, непрофессиональным и лишённым этики, передаёт РИА Новости.

Hachette Book Group решил, что не будет публиковать мемуары Вуди Аллена A Poropos of Nothing, продажа которых планировалась на апрель 2020 года, и вернёт права автору, — говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что этот отказ стал непростым решением, однако оно было принято после консультаций со специалистами HBG. Представители издательского дома подчеркнули, что в своей работе стараются учитывать «разные голоса и конфликтующие взгляды».

Ранее NEWS.ru писал о том, что и другие крупные американские издатели отказались от публикации мемуаров режиссёра Вуди Аллена.