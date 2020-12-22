Американское издание назвало российское судно «самым уродливым кораблём»

https://static.news.ru/photo/bfe0ba62-4461-11eb-8c01-fa163e074e61_660.jpg Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» Фото: Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"/ТАСС

Российская самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс», спущенная на воду в декабре, отличается «яйцевидной формой» и не выглядит красивой. Об этом пишет американское издание The Drive.

Платформа проекта 00903 была спущена на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге. По данным издания, судно было построено для Росгидромета за $100 млн. Его создали для исследований Арктики, в частности, для обеспечения продолжительных автономных миссий в высоких широтах.

Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблём из всех, что мы видели, — пишет издание.

The Drive уверяет, что помимо миссий гражданского назначения платформа может решать и иные задачи. В издании допускают, что судно может применяться для геологоразведки и глубоководных исследований в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский журналист Марк Эпископос оценил смертоносные возможности российского тяжёлого ракетного подводного крейсера проекта 941 «Акула». По мнению военного эксперта, субмарина является «машиной Судного дня». Она считается самой крупной из когда-либо созданных, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Прочность субмарине придаёт особая конструкция и титановый корпус.