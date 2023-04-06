Американское духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми Прокурор Мэриленда: духовенство совершило сексуальное насилие над 600 детьми за 60 лет

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В США генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун обвинил духовенство крупнейшего города штата — Балтимора — в сексуальном насилии над более чем 600 детьми. По имеющимся данным, преступления совершались на протяжении 60 лет. Итоги расследования опубликованы на сайте генпрокурора.

Расследование началось в 2018 году, когда пост генпрокурора штата занимал Брайан Форш. В его основу легли документы и показания жертв. По версии обвинения, все преступления были совершены в период с начала 1940-х годов до 2002 года.

Прокуратура опубликовала список из 155 пунктов с именами обвиняемых. Часть из них скрыта по решению суда. Большинство обвиняемых являются представителями местного духовенства, однако также в списке фигурируют и другие сотрудники архиепископии Балтимора. Также предполагается, что реальное чисто замешанных в преступлениях над детьми намного больше.

Как рассказал Энтони Браун, большая часть злоумышленников не будет привлечена к ответственности, поскольку они уже умерли. При этом расследование вскрыло «системную неспособность архиепископии защитить детей, которых ей было поручено защищать», подчеркнул прокурор.

В свою очередь архиепископ Балтимора Уильям Лори извинился за злоупотребления, о которых говорится в отчете.

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